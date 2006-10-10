Генпрокуратура РФ не підтверджує інформацію про затримання українців

Генпрокуратура РФ і ГУВС Москви не підтверджують інформацію про затримання підозрюваних у вбивстві першого заступника голови ЦБ РФ Андрія Козлова. Як повідомили РБК офіційні представники цих відомств: "На даний час ми не маємо в своєму розпорядженні такої інформації і не коментуємо заяви, викладені на сторінках деяких видань з посиланням на анонімні джерела".

Нагадаємо, що сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на неназвані джерела в правоохоронних органах повідомили, що в рамках розслідування вбивства першого заступника голови Центробанку Росії Андрія Козлова затримані двоє підозрюваних. За одними даними, затримані - громадяни України, згідно інших даних - колишні співробітники спецслужб. Вийти на слід можливих "кілерів" допомогла перевірка розмов по мобільних телефонах, здійснених у вечір вбивства в районі Сокольників. За даними джерел видань, арешти були проведені в кінці минулого тижня.