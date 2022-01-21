Зара Рутенфорд з Бельгії встановила новий рекорд та стала наймолодшою жінкою, яка сама облетіла земну кулю на легкомоторному літаку.

19-річна дівчина на маленькому літачку за 5 місяців облетіла навколо планети. Вона пролетіла понад 55 тисяч кілометрів й відвідала понад 50 країн і 5 континентів. Зара Рутенфорд з Бельгії встановила новий рекорд та стала наймолодшою жінкою, яка сама облетіла земну кулю на легкомоторному літаку.

Про це йдеться у новому сюжеті "ДжеДАЇ" на телеканалі 2+2.

Навколосвітня подорож далася бельгійці непросто. Грози, урагани та навіть землетруси - все це траплялося на шляху 19-річної дівчини. Вона вирушила у кругосвітню подорож 18 серпня 2021 року, з аеропорту у Бельгії.

Вже на підльоті до Гренландії дівчина усвідомила, що подорож буде непростою й навіть небезпечною. Там вона втрачала радіозв'язок та ледь не опинилася у холодному морі, адже не одразу могла зрозуміти, де їй можна приземлитися.

8 вересня вона приземлилася у Мексиці. Буквально за годину Зара збагнула, що у небі їй було безпечніше, адже у місті Варакруз того вечора стався потужний землетрус.

Потім на її шляху трапилося ще важче випробування - пожежі у Каліфорнії. Чіткий план дій дівчині довелося коригувати прямо у небі. Далі на мандрівницю чекали морози, її літак мало не впав через обледеніння в Росії. Дівчина ледь встигла не потрапити у сніговий шторм.

Під час подорожі Зара сильно вибилася з графіку, але це врятувало її життя. Дівчина мала пролітати над Індонезією прямо під час потужного виверження вулкану. На щастя, через затримки вона не потрапила у небезпеку.

Читайте такожХвора на рак 90-річна американка відмовилася від лікування і вирушила у навколосвітню подорожПотім вона обходила потужні грози. Попри все це дівчина зустріла багато нових друзів та втілила у життя свою мрію й облетіла планету на маленькому літачку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на початку подорожі Зара планувала облетіти світ за 3 місяці. Дівчина з династії пілотів. З небом своє життя зв'язали обидва її батьки. Зара мріє літати ще вище та хоче в майбутньому стати космонавтом.

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