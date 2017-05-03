Кандидат у президенти Франції отримала €9 мільйонів кредиту за підтримку політики Росії в Україні - ЗМІ

Партія кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен "Національний фронт" отримала в 2014 році кредит €9 млн в російському банку ПЧРБ в обмін на публічну підтримку політики Росії в Україні.

Щодо члена партії Жана-Люка Шафхаузера фінансова прокуратура Франції веде попереднє розслідування за фактом отримання гонорару за посередницькі послуги, передає RNS з посиланням на французький інтернет-портал Mediapart.

За інформацією видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, посередниками при отриманні кредиту в ПЧРБ виступили євродепутат від "Нацфронту" Жан-Люк Шафхаузер і член Ради Федерації, спецпредставник президента Росії зі взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном Олександр Бабаков. За даними Mediapart, 17 березня 2016 року Шафхаузер і Бабаков зустрічалися в Женеві для обговорення подальших планів щодо отримання кредитів "Нацфронтом" в інших російських банках.

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Mediapart наводить фрагмент електронного листа Шафхаузера від липня 2014 року — за два місяці до отримання кредиту від ПЧРБ, в якому той пише, що "Марін готова надіслати в Reuters заяву" щодо ситуації в Україні. Отримувачем листа був Олександр Воробйов, який, як зазначає видання, також зіграв роль при отриманні грошей у російському банку. Саме Воробйов пропонував євродепутату приклад заяви щодо ситуації в Україні, яку повинна була зробити Ле Пен. Як зазначає видання, згодом Ле Пен не стала відсилати цю заяву.

За інформацією Mediapart, щодо Шафхаузера фінансова прокуратура Франції з лютого 2016 року почала попереднє розслідування після отримання інформації від підрозділів міністерства фінансів Франції Tracfin, що спеціалізується на боротьбі з відмиванням грошей. Правоохоронні органи намагаються встановити походження фінансових коштів Шафхаузера. Раніше, в 2014 році він публічно визнав, що отримав гонорар від ПЧРБ в €140 тис. за свої посередницькі послуги.

У вересні 2014 року "Нацфронт" отримав €9 млн у Першому чесько-російський банк (ПЧРБ). У березні 2016 року був переуступлений кредит зареєстрованій у Москві фірмі "Конті". Наразі Агентство зі страхування внесків (АСВ) оскаржує цю угоду в суді.