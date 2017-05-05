Трамп полегшив політичну діяльність релігійних організацій у США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у четвер, 4 травня, своїм указом послабив правила, які регулюють діяльність релігійних організацій у політичний сфері, пише Deutsche Welle.

У США заборонено організаціям, які користуються податковими пільгами, наприклад церквам та іншим релігійним об'єднанням, прямо брати участь в політиці, зокрема підтримувати кандидатів чи фінансувати їхні кампанії, повідомляє Reuters.

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"Фінансовій загрозі спільнотам вірян покладено край", - цитує Трампа агенція AP. Його указ звертається до податкового відомства - Служби внутрішніх доходів - із відповідним проханням, а також обіцяє послаблення регулювання для груп вірян, які виступають проти окремих профілактичних заходів, таких як контрацепція.

У виступі перед лідерами християнських та єврейських релігійних груп Трамп пообіцяв, що не дасть податковому законодавству "втручатися у їхні права", зазначає агентство новин dpa.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) уже пообіцяв опротестувати указ президента в суді.