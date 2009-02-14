Росія готова дати кредит Україні тільки в обмін на "близькість"?

Декілька країн, до числа яких входять не тільки країни СНД, звернулися до Росії з проханням про надання їм стабілізаційних кредитів для подолання глобальної кризи.

Про це повідомив на прес-конференції у п`ятницю віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН, передає РІА «Новости».

“Наші ресурси обмежені, і ми допомагаємо нашим найближчим країнам, яким інші можуть менше допомогти. Росія відчуває свою високу відповідальність на теренах СНД, у першу чергу в ЄврАзЕС", - сказав О.КУДРІН.

Він нагадав, що Росія і Казахстан вже створили спільний банк, і зараз організовують антикризовий фонд. "Білорусі ми допомогли, на черзі Киргизія, готові допомагати Вірменії", - сказав віце-прем`єр РФ.

Крім того, за його словами, обговорюється питання надання позики Україні. "Оскільки офіційного звернення до нас не надходило, ми поки що ведемо переговори не на рівні уряду, а на рівні Міністерства фінансів", - уточнив О.КУДРІН.

“Є й інші країни, але поки що вони не оголосили самі, я цього не робитиму", - заявив він, додавши, що деякі з цих держав не входять до СНД, але є сусідами Росії.