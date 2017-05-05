У Сомалі в ході зіткнення з ісламістами загинув американський солдат

У ході військової операції по протидії бойовикам ісламістського угруповання "Аш-Шабаб" загинув американський військовослужбовець, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Солдат загинув в 64 кілометрах на захід від столиці країни Могадішо, близько міста Барі.

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В даний час американські військові проводять спільну операцію з національною армією Сомалі.

Велика частина Сомалі перебуває під контролем воєнізованого ісламістського угруповання "Аш-Шабаб", яке пов'язують з "Аль-Каїдою".

Угрупування "Аш-Шабаб", яка веде війну з урядом Сомалі, декларує своєю метою створення шаріатської держави і оголошене терористичним у Великобританії та США.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Сомалі охорона головного фінконтролера випадково вбила міністра.