У московському метро поліція змусила прихильника Навального здерти наклейку з сумки (відео)

На сайті російського опозиціонера Олексія Навального опубліковано відео, в якому у його прихильника в московському метро поліція вимагає зняти з сумки наклейку - нібито це "незаконна агітація".

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Команда Навального висловлює обурення такими діями представників російської влади.

"Ми з вами спостерігаємо чергове скотиняче переродження державної машини, яка обслуговує владу злодіїв. І причина цього переродження — страх. Тому приходьте до нас у штаби. Записуйтеся волонтерами. Замовляйте наклейки і вішайте їх скрізь, де можете. Приходьте на мітинг 12 червня. Відстоюйте своє право носити на сумці ті наклейки, які вважаєте потрібними. Це значна частина того, що називається «бути людиною», - йдеться на сайті.

Крім того, як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, власник будівлі в Москві, в якій знаходиться федеральний штаб опозиційного політика Олексія Навального, зажадав від його працівників вже 6 травня звільнити приміщення.

"Орендодавець прийшов з листом, що з завтрашнього дня вони розривають договір в односторонньому порядку. Юристи пішли вивчати папери - взагалі-то наш договір передбачає повідомлення за місяць", - нарікають в штабі.

Навальний раніше заявив про намір брати участь у президентських виборах 2018 року незважаючи на те, що у нього поки що не погашена судимість по кримінальних справах, які він вважає політично мотивованими. У зв'язку з цим він почав відкривати штаби в російських регіонах.

Відкриття штабів нерідко супроводжувалася провокаціями з боку противників Навального, у деяких містах на його прихильників нападали, а роботу відкритих їм штабів намагалися саботувати, зокрема, заливаючи двері монтажною піною.