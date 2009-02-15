В Росії згорів житловий будинок - 14 загиблих

До 14 осіб збільшилася кількість жертв пожежі в житловому будинку в Астраханській області Росії.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, сигнал про пожежу в селищі Молодіжний надійшов о 18:10 за місцевим часом у суботу. Зайнявся триповерховий дерев`яний житловий будинок 1982 року забудови. О 20:05 пожежу було ліквідовано. В даний час 6 осіб госпіталізовано, 64 мешканці евакуйовані й розміщені в найближчій школі.

"В ході слідства вже встановлено, що будівля, яка згоріла, перебувала на балансі Аксарайської сільської ради і була визнана аварійною ще в 2007 році, у зв`язку з цим всі мешканці будинку повинні були бути відселені", - повідомив офіційний представник Слідчого комітету при прокуратурі РФ Володимир МАРКІН.

"Розслідування взяте на контроль керівництвом Слідчого комітету при прокуратурі РФ", - повідомив він.