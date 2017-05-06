У німецькому Ганновері через бомби Другої світової евакуюють понад 50 тисяч людей

У німецькому Ганновері влада евакуює понад 50 тис. осіб через п'ять виявлених бомб періоду Другої світової війни, повідомляє РБК з посиланням на The Local. Ця операція стане другою за масштабами в історії Німеччини.

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Евакуація почнеться 7 травня о 9 ранку. Очікується, що місцеві мешканці зможуть повернутися в свої будинки до вечора. Всім евакуйованим рекомендується взяти з собою документи і вимкнути світло та газ у квартирах. Для того, щоб компенсувати незручності для місцевих жителів, влада прийняла рішення організувати в місті розважальні заходи.

Евакуація також торкнеться і залізничного сполучення. Під час проведення робіт зі знешкодження бомб частину поїздів буде перенаправлено з центрального вокзалу міста на інші станції.

Як відзначає видання, за своїми масштабами ця операція стане другою в історії Німеччини після торішньої евакуації в Аугсбурзі. Тоді свої будинки через бомбу вагою 3,8 т були змушені покинути 54 тис. осіб.

У лютому в грецькому місті Салоніки влада евакуювала 72 тис. осіб, для того щоб знешкодити бомбу, виявлену на автозаправній станції. 9 березня з тієї ж причини було евакуйовано 8 тис. жителів міста Дюссельдорф у Німеччині