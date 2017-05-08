До узбережжя Туреччини прибило ящик з боєприпасами із затонулого корабля ЧФ РФ
08:56, 08 травня 2017Світ
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Це вже третій виявлений ящик з боєприпасами із затонулого корабля.
Напередодні були виявлені ще два ящики з боєприпасами з "Лиману" / Фото aa.com.tr
До узбережжя турецької провінції Сакар'я прибило ящик з боєприпасами із затонулого 27 квітня у Чорному морі розвідувального корабля «Лиман» ВМФ Росії, повідомляє агентство Анадолу.
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Ящик рибалки виявили в районі Карасу, про що поінформували місцеву адміністрацію.
Як повідомляв УНІАН, "Лиман" затонув біля протоки Босфор після зіткнення з судном «Ашот-7», яке перевозило худобу.
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