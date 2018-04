У Бірмінгемі вкрали пріквел до "Гаррі Поттера"

В результаті крадіжки зі зломом в Бірмінгемі зник пріквел до епопеї про Гаррі Поттера, який Джоан Роулінг написала на поштовій листівці, пише Русская служба ВВС.

Текст був написаний олівцем на обох сторонах листівки формату А5 дев'ять років тому і проданий на аукціоні за 25 тисяч фунтів.

У цього пріквела немає назви. В тексті розповідається про батька Гаррі Джеймса Поттера і його хрещеного батька Сіріуса Блека, дія відбувається за три роки до народження Гаррі Поттера.

Текст і ювелірні прикраси були вкрадені в період з 13 по 24 квітня, заявили в поліції Західного Мідленда.

Поліція випустила спеціальну заяву з проханням повідомляти будь-яку інформацію, пов'язану з цим злочином.

"Єдині люди, зацікавлені в покупці цього тексту, це справжні фанати Гаррі Поттера", - уточнили в поліції.

