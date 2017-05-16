Перший офіційний візит Макрон здійснив до Німеччини: обговорив з Меркель майбутнє ЄС (відео)

Влада Німеччини згодна змінювати договори Євросоюзу, якщо це буде необхідно, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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"Я згодна цим займатися, але спочатку нам необхідно зрозуміти, що ми хочемо реформувати", - заявила Меркель.

Вона додала, що сила ЄС залежить від Франції. Як сказала канцлер, вони з Макроном переконані, що Євросоюзу необхідно розширюватися, і що їм вдасться впоратися з виходом Британії з ЄС.

Макрон закликав до "історичної реконструкції" союзу. За його словами, це єдиний вірний спосіб перемогти популізм, передає Русская служба BBC.

Ще в ході своєї передвиборної кампанії Макрон закликав до реформування ЄС і до тіснішої інтеграції єврозони. Він пропонує ввести єдиний бюджет і посаду міністра фінансів, а також окремий парламент країн єврозони.

Меркель обережно відгукувалася про ініціативи Макрона, відзначаючи, що поки не бачить підстав змінювати нинішню політику Німеччини. Єдиний бюджет країн єврозони може означати збільшення витрат Німеччині на допомогу таким країнам, як Греція.

7 травня Еммануель Макрон переміг на президентських виборах у Франції. Прем'єр-міністром в уряді став 46-річний Едуард Філіп, мер міста Гавр.