Перша закордонна подорож Трампа розпочнеться 19 травня з Саудівської Аравії

Перша закордонна подорож президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розпочнеться 19 травня з візиту до Саудівської Аравії, де він виступить перед лідерами понад 50 мусульманських країн.

Про це на брифінгу у Вашингтоні, трансляція якого відбулась на сайті Білого дому, заявив радник з питань національної безпеки у Білому домі Герберт Макмастер.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер повідомив, що закордонне турне Трампа розпочнеться цієї п'ятниці, 19 травня. Своєю чергою, Макмастер зазначив, що державний секретар США Рекс Тіллерсон супроводжуватиме Трампа впродовж більшої частини закордонної подорожі, але не братиме участі в саміті лідерів країн "Великої сімки", який відбудеться 26 травня.

"Як ви знаєте, подорож розпочнеться з Саудівської Аравії. Це історичний візит", - сказав Макмастер.

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За його словами, після прибуття до Ер-Ріяду президент США одразу ж зустрінеться з королем Саудівської Аравії Салманом за чашкою кави.

Очікується, що Трамп під час цього візиту візьме участь у церемонії підписання низки документів, які, за словами Макмастера, повинні ще більше посилити співпрацю США і Саудівської Аравії у сфері безпеки та економіки.

Також Трамп зі своєю дружиною Меланією візьмуть участь у спільній з членами королівської родини вечері.

"Наступного дня президент проведе двосторонні зустрічі з лідерами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, а також зустрічі у більш ширшому складі з усіма лідерами держав Перської затоки", - сказав Макмастер.

При цьому радник з питань національної безпеки у Білому домі повідомив, що Трамп ще "зустрінеться та пообідає з лідерами більш ніж 50 мусульманських країн, де він виголосить надихаючу та недвозначну промову щодо необхідності протистояння радикальній ідеології та висловить свою надію щодо мирного бачення ісламу".

Як зазначив Макмастер, метою виступу Трампа буде намагання об'єднати величезний мусульманський світ "проти спільних ворогів усіх цивілізацій та продемонструвати прихильність Америки до наших мусульманських партнерів".

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Після Саудівської Аравії президент США направиться до Єрусалиму, де він проведе зустрічі з лідерами Ізраїлю. Трамп повинен виступити в одному з музеїв в Ізраїлі. Очікується, що Трамп знову підтвердить незламний зв'язок США з Ізраїлем як найближчим союзником на Близькому Сході. Планується, що він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Також Трамп планує зустрітися з палестинським лідером Махмудом Аббасом. "І він наполегливо закличе палестинських лідерів здійснити кроки, які допоможуть укласти мир", - сказав Макмастер.

У Ватикані Трамп має зустрітися з Папою Римським.

Перед візитом до Бельгії Трамп у Італії проведе зустріч з президентом країни Серджо Матареллою.

В Бельгії президент США зустрінеться з королем і прем'єр-міністром цієї країни, з лідерами держав Організації північноатлантичного договору (НАТО), з керівниками Європейського Союзу.

У Брюсселі Трамп вперше зустрінеться з новим президентом Франції Еммануелем Макроном.