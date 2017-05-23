"Розбита і дуже шкодує": співачка Аріана Гранде прокоментувала вибух на своєму концерті в Манчестері

10:25, 23 травня 2017
Світ
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Співачка також додала, що у неї "немає слів".

REUTERS

Американська співачка Аріана Гранде заявила, що розбита і дуже шкодує у зв'язку з подією на її концерті в Манчестері, де ввечері 22 травня вибух забрав життя 19 людей, ще 59 осіб постраждали.

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«Розбита. Від усього серця, мені так шкода. У мене немає слів», - написала співачка на своїй сторінці в Twitter.

Концерт співачки проходив увечері 22 травня на «Манчестер Арені» в місті Манчестері на заході Англії. Вибух прогримів у фойє, коли концерт уже завершився і люди покидали свої місця.

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Теги: #вибух у Манчестері#Аріана Гранде