"Розбита і дуже шкодує": співачка Аріана Гранде прокоментувала вибух на своєму концерті в Манчестері

Американська співачка Аріана Гранде заявила, що розбита і дуже шкодує у зв'язку з подією на її концерті в Манчестері, де ввечері 22 травня вибух забрав життя 19 людей, ще 59 осіб постраждали.

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«Розбита. Від усього серця, мені так шкода. У мене немає слів», - написала співачка на своїй сторінці в Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

Концерт співачки проходив увечері 22 травня на «Манчестер Арені» в місті Манчестері на заході Англії. Вибух прогримів у фойє, коли концерт уже завершився і люди покидали свої місця.