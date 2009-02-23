Ющенко і Тимошенко висловили співчуття китайському народові

Керівники України висловили співчуття китайському народу у зв’язку із загибеллю гірників внаслідок вибуху на шахті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, Президент Віктор ЮЩЕНКО направив співчуття лідеру Китайської Народної Республіки ХУ Цзіньтао.

«Із глибоким сумом та болем в Україні сприйняли трагічну звістку про загибель значної кількості людей внаслідок вибуху газу на шахті Туньлань у провінції Шаньсі», - йдеться у телеграмі.

Від імені українського народу та від себе особисто глава держави просить передати щирі співчуття сім`ям загиблих та побажання скорішого одужання всім потерпілим.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО направила телеграму-співчуття прем’єрові Державної Ради Китайської Народної Республіки ВЕНЬ Цзябао у зв’язку із трагедією шахті Гуцзяо, повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Крім того, свої співчуття висловив міністру закордонних справ КНР ЯН Цзечі глава українського зовнішньополітичного відомства Володимир ОГРИЗКО, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вночі 22 лютого в Китаї стався вибух на одній із шахт, внаслідок якого загинуло понад 70 гірників.