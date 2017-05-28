У Белграді прогримів потужний вибух

У столиці Сербії Белграді стався потужний вибух. Постраждалих при вибуху немає, повідомляє РБК з посиланням на сербський телеканал РТС.

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"Вибух стався в районі Новий Белград неподалік від бізнес-центру, який місцеві жителі називають "Червона шапочка" (Црвенкапа). Причини вибуху поки невідомі. На місці вибуху працює поліція та пожежники", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал B92, вибух стався в районі автоцентру. За словами городян, вибух було чутно в різних районах міста. Після вибуху сталося задимлення.

Наприкінці лютого в Сербії на оборонному ремонтно-технічному заводі в місті Крагуєвац після пожежі стався підрив боєприпасів. В результаті інциденту загинув підполковник армії Сербії, ще щонайменше 25 людей отримали поранення.