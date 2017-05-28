Повінь на Шрі-Ланці забрав життя щонайменше 146 осіб
15:52, 28 травня 2017Світ
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В результаті повені зруйновано, як мінімум, 2000 будівель
Ілюстрація REUTERS
На Шрі-Ланці в результаті повеней і зсувів кількість загиблих наближається до півтора сотні людей, пише Новое время з посиланням на ЗМІ.
ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих становить щонайменше 146 осіб. Крім того, безвісти зниклих - 112.
Зруйновано, як мінімум, 2000 будівель. Півмільйона людей були змушені покинути свої будинки.
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Сильні зливи викликали наймасштабніші за останні 14 років повені і зсуви в південній і західній частині країни.
Floods and landslides in Sri Lanka's southern and western regions have killed at least 122 people https://t.co/pCOhSFRhEipic.twitter.com/xSChB0JKdJ— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2017
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