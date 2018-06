Повінь на Шрі-Ланці забрав життя щонайменше 146 осіб

На Шрі-Ланці в результаті повеней і зсувів кількість загиблих наближається до півтора сотні людей, пише Новое время з посиланням на ЗМІ.

ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих становить щонайменше 146 осіб. Крім того, безвісти зниклих - 112.

Зруйновано, як мінімум, 2000 будівель. Півмільйона людей були змушені покинути свої будинки.

Сильні зливи викликали наймасштабніші за останні 14 років повені і зсуви в південній і західній частині країни.

