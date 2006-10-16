В Ганновері через загрозу вибуху евакуювали тисячі людей

Евакуацією понад 22 тисячі людей відгукнулося в неділю в німецькому Ганновері відлуння Другої світової війни через виявлення в ході аерофотозйомок відразу трьох авіабомб, що не розірвалися.

Як передає РІА «Новости», в операції було задіяно близько тисячі поліцейських, пожежних, медиків і військовослужбовців бундесверу.

"Ця найбільша з часів Другої світової війни евакуація людей пройшла достатньо організовано і без особливих пригод, хоча населення в розпал вихідного дня було захоплено зненацька повідомленням про необхідність терміново залишити будинки", - повідомило керівництво місцевої поліції.

Окрім мешканців з приблизно 11 тисяч квартир були евакуйовані також майже 200 пацієнтів двох будинків для людей літнього віку, яких разом з персоналом тимчасово розмістили в одній з розташованих неподалік казарм.

За наявними даними, всі три бомби дісталися місту «в подарунок» від нальоту англо-американської авіації 3 жовтня 1943 року на міські квартали Залькамп і Фаренхайде.

Це - важкі авіабомби, скинуті на місто, швидше за все, під час того жовтневого авіанальоту. Дві з них лежали практично поряд на глибині 6,5 метрів біля фасаду.

Пожежні і військові сапери знешкодили їх після евакуації людей в радіусі приблизно кілометра від місця страшних знахідок. Населенню дозволено повернутися додому.

Представники поліції нагадали, що під час війни Ганновер був зруйнований на 90%, і в різних районах міста, згідно недавно розсекречених мап аерофотозйомок, «зачаїлися» близько сотні подібних «чорних міток» війни.