Поліція звинувачує президента Ізраїлю в згвалтуванні

Поліція Ізраїлю стверджує, що має в своєму розпорядженні докази для висунення звинувачень проти Президента країни Моше КАЦАВА за декількома пунктами, включаючи згвалтування, сексуальні домагання, шахрайство.

Як повідомляє РІА «Новости», матеріали слідства поліція в неділю увечері представила в Генпрокуратуру і рекомендувала передати справу - безпрецедентне в історії ізраїльської юриспруденції - до суду.

У заяві, поширеній поліцією, йдеться про наявність первинної доказової бази для звинувачення 60-річного Президента в злочинах на сексуальному грунті, включаючи згвалтування, здійснених відносно жінок-підлеглих, несанкціонованому прослуховуванні телефонних розмов, зловживанні службовим становищем і шахрайстві.

За даними місцевих ЗМІ, в останніх двох пунктах, зокрема, йдеться про порушення при розгляді прохань про помилування і розтрату бюджетних коштів.

М.Кацава також підозрюють у спробах втрутитися і перешкодити ходу слідства. Поліція обіцяє продовжити розслідування за цим пунктом.

Сам М.Кацав відкидає звинувачення на свою адресу, його адвокати сперечаються за право поліції давати прокуратурі подібні рекомендації.

Відповідно до законодавства, Президент Ізраїлю має імунітет проти кримінального переслідування. Він може з`явитися перед судом лише після процедури імпічменту або завершення терміну своїх повноважень, який закінчується у 2007 році.

Розслідування почалося на прохання самого М.Кацава, який звинуватив у спробі шантажу одну зі своїх колишніх підлеглих, яка стверджувала, що зазнала сексуального насильства з боку президента.

У заяві поліції мовиться, що слідчій групі не вдалося зібрати достатньо доказів на підтримку президентської версії.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, звинувачення на адресу Президента надійшли від десяти жінок, що у різний час працювали під керівництвом М.Кацава. У справу були включені свідчення п`яти з них.

В Ізраїлі, який є парламентською республікою, Президент наділений загалом представницькими функціями. Реальні повноваження зосереджені в руках прем`єр-міністра.