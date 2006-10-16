На Гавайських островах - землетрус силою 6,6 бала

На Гавайських островах введено режим стихійного лиха у зв`язку із сильним землетрусом, який стався в неділю, повідомляє радіо «Свобода».

Сила підземних поштовхів становила, за уточненими данними, 6,6 бала за шкалою Ріхтера. Повідомлень про жертви не надходило.

Жителі цього американського штату залишилися без електрики. Постраждали ряд будівель та автомагістралі.

Як повідомляють сейсмологи, загрози виникнення цунамі в Тихому океані немає.