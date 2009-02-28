Шварценеггер оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії
Усі мають скоротити витрати води
Губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР оголосив про запровадження через тривалу засуху надзвичайного стану.
Як повідомляє Reuters, відповідно до режиму всі водопостачальні установи мають скоротити витрату води на 20%.
Через засуху рівень води в усіх резервуарах штату впав до критичного мінімуму. Внаслідок цього більшість фермерів були змушені залишити великі території орних земель під парами і звільнити тисячі працівників. Збитки, які може завдати засуха, оцінюються в $2 млрд.
«Навіть незважаючи на дощ, що пройшов недавно, засуха в Каліфорнії триває третій рік, і ми маємо бути готові до гіршого – четвертого, п`ятого чи навіть шостого року засухи», - сказав А.ШВАРЦЕНЕГГЕР.