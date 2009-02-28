Шварценеггер оголосив надзвичайний стан у Каліфорнії

Губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР оголосив про запровадження через тривалу засуху надзвичайного стану.

Як повідомляє Reuters, відповідно до режиму всі водопостачальні установи мають скоротити витрату води на 20%.

Через засуху рівень води в усіх резервуарах штату впав до критичного мінімуму. Внаслідок цього більшість фермерів були змушені залишити великі території орних земель під парами і звільнити тисячі працівників. Збитки, які може завдати засуха, оцінюються в $2 млрд.

«Навіть незважаючи на дощ, що пройшов недавно, засуха в Каліфорнії триває третій рік, і ми маємо бути готові до гіршого – четвертого, п`ятого чи навіть шостого року засухи», - сказав А.ШВАРЦЕНЕГГЕР.