В Ізраїлі не вдалося створити “широку коаліцію”
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Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаніягу, якому доручено сформувати новий ізраїльський кабінет міністрів, відмовився від спроб створити уряд національної єдності за участю "Кадіми" Ципі Лівні.
Таке рішення, повідомляє у суботу Reuters, Нетаніягу прийняв після того, як другий раунд переговорів з Лівні, що відбувся у п`ятницю, закінчився безрезультатно. "Ми більше не плануємо ніяких переговорів із Лівні", - заявив офіційний представник лідера партії "Лікуд". "Якщо глава "Кадіми" змінить підхід, то вона може з нами зв`язатися. Ми будемо раді", - додав він.
"Кадіма" на чолі з Ципі Лівні і "Лікуд" Нетаніягу одразу по закінченні дострокових парламентських виборів, на яких партії здобули приблизно рівну кількість місць у кнесеті, заявляли, що не зможуть сформувати уряд національної єдності. Проте після того, як президент Ізраїлю доручив формування уряду Нетаніягу, лідер "Лікуда" спробував домовитися з главою "Кадіми" про створення коаліційного кабінету міністрів.
Ключовим питанням, щодо якого існують непримиренні розбіжності, є створення палестинської держави.