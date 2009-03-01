В Ізраїлі не вдалося створити “широку коаліцію”

Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаніягу, якому доручено сформувати новий ізраїльський кабінет міністрів, відмовився від спроб створити уряд національної єдності за участю "Кадіми" Ципі Лівні.

Таке рішення, повідомляє у суботу Reuters, Нетаніягу прийняв після того, як другий раунд переговорів з Лівні, що відбувся у п`ятницю, закінчився безрезультатно. "Ми більше не плануємо ніяких переговорів із Лівні", - заявив офіційний представник лідера партії "Лікуд". "Якщо глава "Кадіми" змінить підхід, то вона може з нами зв`язатися. Ми будемо раді", - додав він.

"Кадіма" на чолі з Ципі Лівні і "Лікуд" Нетаніягу одразу по закінченні дострокових парламентських виборів, на яких партії здобули приблизно рівну кількість місць у кнесеті, заявляли, що не зможуть сформувати уряд національної єдності. Проте після того, як президент Ізраїлю доручив формування уряду Нетаніягу, лідер "Лікуда" спробував домовитися з главою "Кадіми" про створення коаліційного кабінету міністрів.

Ключовим питанням, щодо якого існують непримиренні розбіжності, є створення палестинської держави.

Лента.ру