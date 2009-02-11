Вибори в Ізраїлі: дві основні партії заявили про перемогу

Після підрахунку 99 відсотків бюлетенів, поданих на парламентських виборах в Ізраїлі у вівторок, партія "Кадіма", лідером якої є глава МЗС Ципі Лівні, одержує в Кнесеті 28 місць, а "Лікуд" – партія колишнього прем`єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу - 27, повідомляє сайт газети "Гаарец".

15 мандатів одержує партія Авігдора Лібермана "Наш дім - Ізраїль", а лівоцентристська "Авода", на чолі з міністром оборони Ехудом Бараком, матиме в майбутньому Кнесеті 13 місць. Ще 37 місць розподілилися між 8 партіями, що набирають від 3 до 11 мандатів. Бюлетені, які ще не пораховані, теоретично можуть змінити долю 6 мандатів.

Всього в парламенті 120 місць, і для формування уряду партії необхідно одержати не менше 61 мандата.

Лівні і Нетаніягу вже заявили про перемогу на виборах і про намір сформувати уряд. У свою чергу Ліберман повідомив про готовність вести переговори про коаліцію як з "Кадімою", так і з "Лікудом".

Судячи з "екзит-полів", правий табір на чолі з "Лікудом" буде представлений в новому парламенті 63-64 депутатами тоді, як лівоцентристський блок - "Кадіма" та її природні союзники - одержує 56-57 мандатів.

"Навіть якщо попередні результати точні, немає ніякого сумніву в тому, що народ Ізраїлю висловився однозначно і ясно: правий табір на чолі з "Лікудом" переміг, - заявив Нетаніягу, виступаючи з промовою перед своїми прихильниками... - В минулому Кнесеті правий табір мав 50 мандатів, а нині у нас поза будь-яким сумнівом більшість. У "Лікуда" тоді було 12 місць, і ми збільшили своє представництво більш, ніж удвічі. Народ хоче змін, народ хоче йти іншим шляхом, нашим шляхом".

Він пообіцяв в середу почати консультації з рештою партій, в першу чергу ідеологічно близькими до "Лікуду", про формування нового уряду.

Голова партії "Кадіма" Ципі Лівні також оголосила про намір сформувати і очолити уряд національної єдності. "Народ Ізраїлю обрав "Кадіму". Ми закінчимо роботу, виконаємо свій обов`язок, створивши уряд національної єдності, який ми ж і очолимо", - сказала Лівні, виступаючи з переможною промовою перед соратниками по партії. Увійти до складу уряду вона запропонувала і Нетаніягу.

У такій ситуації "золота акція" відходить до партії "Наш дім Ізраїль", яка, судячи з "екзит-полів", займає третє місце з 14-15 мандатами, відтіснивши на четверту позицію лівоцентристську "Аводу" з 13 місцями в майбутньому парламенті - гіршим результатом в історії колись всемогутніх лейбористів.

НДІ, який до цих виборів вважалася секторальною, "російською", партією, належить до правого табору, але в минулому входила до складу уряду на чолі з "Кадімою". Її лідер, вихідець з Молдавії Авігдор Ліберман дав зрозуміти, що не виключає ніяких комбінацій, але вважає природнішим для себе участь в правому кабінеті.

"Ключ до наступного уряду в руках НДІ. Рішення буде нелегким. Ми хочемо національний правий уряд. Природно, ми до цього схиляємося, але не заперечуємо нічого, не відкидаємо ніяких варіантів", - цитує його виступ перед однопартійцями РІА “Новости”.