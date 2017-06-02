Зірка "Володаря кілець" прийшов на мітинг в підтримку чеченських геїв в Лондоні (фото)

Петицію правозахисників з вимогою почати негайне розслідування повідомлень про злочини щодо чеченських геїв підписали понад 650 тисяч осіб.

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оголосила п'ятницю, 2 червня, вдень солідарності з ЛГБТ-спільнотою Чечні. До цього дня під петицією AI з вимогою почати негайне розслідування повідомлень про злочини щодо чеченських гомосексуалів підписалися понад 650 тисяч осіб, пише DW.

Сьогодні зібрані підписи будуть передані в російські посольства по всьому світу, повідомив представник російського відділення AI Олександр Артем'єв. Акції в підтримку чеченської ЛГБТ-спільноти пройшли напередодні в кількох країнах. У Нідерландах в посольство РФ були передані 44 тисячі підписів з вимогою негайно розслідувати ситуацію в Чечні.

У Великобританії були зібрані понад 175 тисяч підписів в підтримку аналогічної вимоги. До мітингу перед російським дипломатичним представництвом у Лондоні 2 червня приєднався актор Ієн Маккелан. У свою чергу, в Осло в посольство РФ були передані 33 тисячі підписів. Акції також пройшли перед посольствами РФ у Фінляндії і Данії.

Раніше, 25 квітня, депутати ПАРЄ звернулися до керівництва Ради Європи із закликом провести спеціальне розслідування випадків переслідувань представників ЛГБТ-спільноти в Чечні.

3 травня глави МЗС Німеччини, Франції, Великобританії, Нідерландів та Швеції закликали Москву захистити представників ЛГБТ-спільноти в Чечні. 18 травня Європарламент також закликав Чечню припинити переслідування гомосексуалів.

Про масові затримання, тортури і навіть вбивства жителів Чечні у зв'язку з їх гомосексуальністю або підозрою в нетрадиційній сексуальній орієнтації повідомила на початку квітня "Нова газета".