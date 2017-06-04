Тиснява під час трансляції матчу "Ювентус" - "Реал" у Турині: кількість постраждалих зросла до 1400 людей (фото, відео)

В італійському Турині через тисняву, що виникла на площі Сан-Карло під час перегляду матчу Ліги чемпіонів "Ювентус" – "Реал", кількість постраждалих зросла до 1,4 тис. Двоє з постраждалих - у критичному стані,

Про це повідомляє Football Italia.

Понад 1400 людей постраждали під час перегляду матчу фіналу Ліги чемпіонів минулої ночі, жінка і чотирирічна дитина залишаються в критичному стані.

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Тисячі присутніх дивилися на встановленому на площі гігантському моніторі гру "Ювентуса" з "Реалом". По закінченню матчу один з футбольних фанатів запустив петарду і закричав, що це бомба. Ці розриви прийняли за вибух або постріли, після чого в натовпі почалася паніка.

«Реал» розгромив «Ювентус» (4:1) у фіналі турніру і вперше захистив титул чемпіонів.