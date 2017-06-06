Соратника ватажка ПВК Вагнера знайшли на вулиці в неадекватному стані з мільйонами та картою Сирії - ЗМІ

Полковник поліції у відставці Андрій Трошев з 5 млн рублів в кишені госпіталізований до однієї з лікарень Петербурга. Крім грошей, у нього знайшли карти і рознарядку на покупку двох десятків наметів. Пацієнт, що перебуває в неадекватному стані, поки не контактний, передає "Фонтанка".

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Швидка підібрала чоловіка біля будинку пізно ввечері 5 червня. Чоловіка доставили до лікарні, але, судячи з усього, представитися він виявився не спроможним. Медики з подивом виявили у нього документи на ім'я Андрія Трошева, 5 мільйонів рублів і п'ять тисяч доларів готівкою, географічні карти Сирії, розрахункові листи зі зброї та електронний квиток на літак в Краснодар. Пояснень від пацієнта домогтися не вдалося. Лікарі сповістили поліцію.

За інформацією "Фонтанки", Трошев – один із найближчих співробітників Дмитра Уткіна, відомого як "Вагнер", якого журналісти називають командиром російських найманців у Сирії.

Також Трошев - бойовий офіцер, ветеран Афганістану й Чечні, нагороджений найвищими нагородами РФ.