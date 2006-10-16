У Москві вбито керуючого справами ІТАР-ТАСС

15:04, 16 жовтня 2006
Світ
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Тіло Анатолія Вороніна знайшов удома шофер

Сьогодні вночі у своїй квартирі вбито керівника справами ІТАР-ТАСС Анатолія Вороніна.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прокуратуру Москви.

"Тіло керуючого справами з ознаками насильницької смерті виявив у квартирі по Великому Кондратьєвському провулку його шофер, який повідомив про те, що сталося, в правоохоронні органи", - повідомили в прокуратурі.

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