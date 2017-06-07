Серія терактів у Тегерані: в мережі з'явилося відео потужного вибуху

В мережі з'явилося відео нападу терористів на меморіальний комплекс Хомейні у Тегерані. Запис, на якому зафіксовано момент вибуху, виклав на YouTube користувач Soltanali Dinashi.

Читайте такожТеракти в Ірані: кількість жертв зросла до 12 людей, 39 поранені

Як повідомляв УНІАН, озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані. За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова. Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо.

Пізніше стало відомо про арешт третьої групи бойовиків, яка готувалася до нападу. Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники. Число жертв може бути значно більше.

Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив двох смертників в мавзолеї і парламенті. Відповідальність за теракти взяло на себе ІДІЛ.