Опубліковано відео нападу "воїна халіфату" з молотком на поліцейського в Парижі

Напад на поліцейського біля собору Паризької Богоматері 6 червня потрапиd на відео. Його опублікував канал BFMTV.

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Як заявила міська поліція, 6 червня неподалік від собору невідомий чоловік напав на поліцейського з молотком і завдав йому травму, ступінь тяжкості якої не уточнюється. Поліція відкрила по нападнику вогонь і поранила його, точної інформації про його стан немає. За даними прокуратури, справу про напад на поліцейського вже порушено. Розслідуванням займеться відділ з протидії тероризму.

У Парижі діє режим надзвичайного стану, введений після нападів джихадистів 13 листопада 2015 року, коли загинули 130 осіб і сотні отримали поранення. Відтоді цей режим продовжували п'ять разів.

Останній напад екстремістів у Парижі відбувся наприкінці квітня. Нападник відкрив вогонь з автоматичної зброї по поліцейському автобусу. Один поліцейський був убитий і ще двоє отримали поранення. Нападника застрелили. Відповідальність за подію узяло на себе екстремістське угруповання "Ісламська держава".