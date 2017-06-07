В Андаманському морі знайшли уламки літака, який зник з радарів у М'янмі

В Андаманському морі знайшли уламки розбитого військового літака Shaanxi Y-8. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє портал AirLive.

Читайте такожУ Bellingcat анонсували вихід двох нових доповідей стосовно збиття літака рейсу MH17Крім того, за даними джерел видання, від 3 до 15 пасажирів вижили. Ця інформація офіційно не підтверджена.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь 6 кораблів і 3 літаки.

Як повідомлялося, зв'язок з військовим літаком було втрачено раптово близько 1:35 вечора (7:05 за Гринвічем), коли він знаходився в 20 милях на захід від міста Давого. На борту знаходилися 116 осіб, з яких 105 – пасажири, ще 11 – екіпаж.