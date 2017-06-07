Одного з лондонських терористів підозрювали в зв'язках з ІДІЛ до теракту (відео)

22-річний Юзеф Загба в'їхав до Великої Британії, попри попередження європейських спецслужб, які раніше звинувачували молодика у зв'язках із "Ісламської державою". Про це повідомили в італійській поліції.

Читайте такожЛондонець після теракту повернувся у ресторан і оплатив рахунок

Як повідомляв УНІАН, Атака сталася близько 22:00 за місцевим часом 3 червня. Загинули сім осіб, ще 50 були поранені.

На Лондонському мосту фургон наїхав на пішоходів, потім проїхав до ринку Боро, де з нього вийшли троє озброєних мисливськими ножами чоловіків і почали нападати на перехожих. Всі терористи були застрелені поліцією. На їхніх тілах були виявлені муляжі вибухових пристроїв.