Одного з лондонських терористів підозрювали в зв'язках з ІДІЛ до теракту (відео)
19:49, 07 червня 2017Світ
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Екстреміст в'їхав до Британії попри попередження європейських спецслужб.
Ілюстрація / REUTERS
22-річний Юзеф Загба в'їхав до Великої Британії, попри попередження європейських спецслужб, які раніше звинувачували молодика у зв'язках із "Ісламської державою". Про це повідомили в італійській поліції.
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Як повідомляв УНІАН, Атака сталася близько 22:00 за місцевим часом 3 червня. Загинули сім осіб, ще 50 були поранені.
На Лондонському мосту фургон наїхав на пішоходів, потім проїхав до ринку Боро, де з нього вийшли троє озброєних мисливськими ножами чоловіків і почали нападати на перехожих. Всі терористи були застрелені поліцією. На їхніх тілах були виявлені муляжі вибухових пристроїв.
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