Обрані нові члени Ради Безпеки ООН

Бельгія, Італія, Південна Африка та Індонезія обрані новими непостійними членами Ради Безпеки ООН.

У групі латино-американських країн обрати заміну Аргентині в першому турі не вдалося - Гватемала і Венесуела не змогли одержати необхідної підтримки.

Нові члени Ради Безпеки розпочнуть роботу з січня 2007 року на два роки. Вони одержали підтримку більше двох третин держав-учасників Генеральної асамблеї ООН, або більше 126 голосів з 192.

До Ради Безпеки ООН входять 15 членів: п`ять постійних - Росія, Китай, США, Великобританія і Франція - і 10 непостійних, які обираються на два роки.