В ООН обговорюють проблеми політичної карикатури

В ООН у понеділок обговорюють проблеми "небезпечного жанру" - політичної карикатури. Симпозіум із залученням громадськості став відповіддю ООН на масові протести, що прокотилися цього року у зв`язку з публікацією карикатур на пророка Мухаммеда в європейських ЗМІ і спричинили карикатури на тему Холокоста в деяких ісламських країнах.

"Карикатура примушує нас посміхнутися. Без неї життя буде набагато сумнішим. Але вона ж може заподіяти набагато більшого, ніж фізичного, болю, якщо об`єктами карикатури стане група людей, до якої ви належите, або особи, яких ви глибоко шанували", - заявив Генеральний секретар ООН Кофі Аннан, відкриваючи семінар.

Неприпустимою назвав він "війну карикатур", ідеологи якої діють за принципом "око за око", закликавши художників не на шкоду свободі слова бути терпимішими та толерантнішими до представників інших релігій і переконань.

Генсек ООН додав, що сам глибоко шанує жанр політичної карикатури, яка іноді точніше схоплює і передає суть процесу, ніж велика аналітична стаття.

До речі, трибуна ООН також нерідко стає об`єктом карикатуристів.

На зустріч в ООН президентів, глав урядів і королів у вересні карикатуристи США зреагували цілим каскадом робіт. Мабуть, "найпопулярнішими" героями були президент США Джордж Буш, лідер Венесуели Уго Чавес і іранський президент Махмуд Ахмадінежад.

Головним рефреном американської карикатури на тему ООН було небажання голів держав почути і зрозуміти один одного.

РІА "Новости"