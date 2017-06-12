Трамп несподівано завітав на весілля у своєму гольф-клубі та пофотографувався із молодятами (відео)

08:40, 12 червня 2017
Світ
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Однак перед візитом президента, спецслужби зупинили хід весілля та розчистили шлях для Трампа.

Трамп зробив кілька фото із молодятами / скріншот

Президент США Дональд Трамп несподівано завітав на весілля, яке проходило у його гольф-клубі у Нью-Джерсі, пише CNN.

Охоронці Трампа перервали церемонію та розчистили шлях для президента, який просто вирішив завітати на весілля.  Зайшовши до холу, трамп запитав імена наречених та кілька разів із ними сфотографувався.

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Теги: #Трамп прийшов на весілля