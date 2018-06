Трамп несподівано завітав на весілля у своєму гольф-клубі та пофотографувався із молодятами (відео)

Президент США Дональд Трамп несподівано завітав на весілля, яке проходило у його гольф-клубі у Нью-Джерсі, пише CNN.

Охоронці Трампа перервали церемонію та розчистили шлях для президента, який просто вирішив завітати на весілля. Зайшовши до холу, трамп запитав імена наречених та кілька разів із ними сфотографувався.

Trump made surprise stop at wedding reception last night at Bedminster. The crowd broke out into chants of "USA!" (Video obtained by CNN) pic.twitter.com/sfe6zFdOlI