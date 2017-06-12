Трамп несподівано завітав на весілля у своєму гольф-клубі та пофотографувався із молодятами (відео)

Президент США Дональд Трамп несподівано завітав на весілля, яке проходило у його гольф-клубі у Нью-Джерсі, пише CNN.

Охоронці Трампа перервали церемонію та розчистили шлях для президента, який просто вирішив завітати на весілля. Зайшовши до холу, трамп запитав імена наречених та кілька разів із ними сфотографувався.