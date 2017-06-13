Скандальне інтерв’ю з Путіним: очільник Кремля розповів, чи сняться йому нічні жахи

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому не сняться жахи. Про це він сказав в інтерв'ю режисерові Оліверу Стоуну в фільмі, перша серія якого вийшла на телеканалі Showtime, передають РИА Новини.

«Ні», - зазначив Путін, відповідаючи на питання, чи бачить він жахи уві сні, додавши "Я думаю, що від спорту і від військової служби, звичайно».

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Крім того, Путін у фільмі також звинуватив США у підтримці бойовиків у Чечні.

По версії очільника Кремля спецслужби США допомагали бойовикам в Чечні, чому нібито є докази. Путін також заявив про причетність Вашингтона до створення "Аль-Каїди" (заборонена в Росії) в Афганістані, і розкритикував колишнього президента СРСР Михайла Горбачова за те, що той не зміг отримати гарантії нерозповсюдження НАТО на схід.

Зазначимо, що показ фільму американського режисера Олівера Стоуна «Інтерв’ю з Путіним» стартував 12 червня.