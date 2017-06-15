ФБР перевіряє повідомлення про "брудну бомбу" в порту Чарлстона

ФБР перевіряє повідомлення про "брудну бомбу" на борту судна в порту Чарлстона, штат Південна Кароліна. Про це повідомляє Fox News.

Термінал в порту був евакуйований. За деякими даними, мова йде про судно Maersk Memphis.

Як відомо, "брудна бомба" - це найпростіший варіант радіологічної зброї, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом (ізотопами) і заряду вибухової речовини, при підриві заряду вибухової речовини контейнер з ізотопами руйнується і, за рахунок ударної хвилі, радіоактивна речовина розпорошується на досить великій площі (таким чином, її можна вважати одним з видів хімічної зброї).

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Розмір бомби може бути різним залежно від кількості вихідного матеріалу. Одним з варіантів «брудної бомби» може бути навмисний підрив установки невійськового призначення, що використовує радіоактивні матеріали.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Віргінія поліція затримала стрілка, який відкрив вогонь під час тренування з бейсболу, в результаті чого постраждав конгресмен Стів Скаліз. Як зазначає The Washington Post, нападник був поранений співробітниками охорони при затриманні. Поліція повідомляє, що стрілок був затриманий і не представляє загрози.