У Лондоні чоловік з ножем намагався прорватись до парламенту

У Лондоні поліція затримала чоловіка, який кинувся до входу Вестмінстерського палацу з ножем. Про це пише Reuters.

Читайте такожКількість жертв пожежі в Лондоні різко зросла"Затримано чоловіка віком близько 30 років", - повідомили в поліції.

За словами очевидця, чоловік з криками побіг до одного з входів в парламент, де бойовик вбив поліцейського менше трьох місяців тому.

"Ви могли б сказати, що він був підозрілим, він стояв, стиснувши кулаки. Він виглядав досить сердитим і дивним", - сказав 19-річний Бредлі Аллен.

Поліцейські швидко поклали підозрюваного на землю, і попросили від перехожих триматися подалі.

Цей інцидент стався менш ніж через три місяці відтоді, як чоловік на машині протаранив натовп пішоходів на Вестмінстерському мосту, а потім убив поліцейського на території парламенту