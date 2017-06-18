Число жертв лісових пожеж у Португалії зросло до 62

У результаті лісових пожеж в Португалії загинули 62 людини. Про це в неділю, 18 червня, повідомив державний секретар з внутрішніх справ країни Хорхе Гомес, повідомляє Європейська правда з посиланням на португальську державну телерадіокомпанію RTP.

Він уточнив, що із загального числа жертв дві людини загинули в результаті ДТП, подробиці якого не уточнюються.

У зв'язку з подією президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза оголосив триденний траур до 20 червня включно.

Вогонь спалахнув в окрузі Лейрія через спекотну погоду. Пожежа завдала шкоди кільком населеним пунктам, точних даних про масштаби руйнувань поки немає.

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Через спеку червоний рівень тривоги встановлений для округів Лісабон, Сантарно, Сетубал і Браганса. Для іншої частини країни зберігається помаранчевий рівень.

Раніше повідомлялося про 57 загиблих.

Кілька великих лісових пожеж були відзначені в Португалії в серпні 2016-го. Найбільша з них бушувала на острові Мадейра, що в місті Фуншал. Із зони надзвичайної ситуації були евакуйовані більше тисячі місцевих жителів і туристів.