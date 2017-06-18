ЄС допоможе Португалії у боротьбі з лісовими пожежами

ЄС висловив готовність допомогти Португалії у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, які забрали життя 57 людей. Про це йдеться у заяві єврокомісара з питань гуманітарної допомоги і кризового управління Христоса Стиліанідеса, пише Європейська правда.

"ЄС повністю готовий допомагати. Буде все зроблено для того, щоб допомогти владі і народу Португалії і цей скрутний час" - заявив він.

За його словами, у відповідь на запит португальського уряду було активовано Механізм цивільного захисту ЄС, який дозволяє надання повітряних засобів боротьби з пожежами.

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В рамках механізму три літаки запропонувала надати Франція, на двосторонній основі свої літаки направила Іспанія. Німеччина також запропонувала свою допомогу.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер направив президенту Португалії листа, в якому висловив співчуття португальському народу і готовність країн-членів ЄС допомогти у боротьбі з пожежами.

Внаслідок пожеж у центральній Португалії загинули вже 62 людини, десятки отримали поранення.