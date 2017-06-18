ЄС допоможе Португалії у боротьбі з лісовими пожежами
Внаслідок пожеж у центральній Португалії загинули вже 62 людини, десятки отримали поранення.
ЄС висловив готовність допомогти Португалії у боротьбі з масштабними лісовими пожежами, які забрали життя 57 людей. Про це йдеться у заяві єврокомісара з питань гуманітарної допомоги і кризового управління Христоса Стиліанідеса, пише Європейська правда.
"ЄС повністю готовий допомагати. Буде все зроблено для того, щоб допомогти владі і народу Португалії і цей скрутний час" - заявив він.
За його словами, у відповідь на запит португальського уряду було активовано Механізм цивільного захисту ЄС, який дозволяє надання повітряних засобів боротьби з пожежами.
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В рамках механізму три літаки запропонувала надати Франція, на двосторонній основі свої літаки направила Іспанія. Німеччина також запропонувала свою допомогу.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер направив президенту Португалії листа, в якому висловив співчуття португальському народу і готовність країн-членів ЄС допомогти у боротьбі з пожежами.
Внаслідок пожеж у центральній Португалії загинули вже 62 людини, десятки отримали поранення.
Meus pensamentos com as vítimas em #Portugal. Elogio coragem dos bombeiros. Mecanismo europeu de protecção civil activado e vai ajudar. pic.twitter.com/oiL9N5wJeM— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 18, 2017