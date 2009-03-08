Папа Римський молиться за те, щоб жіноча гідність поважалася більше

Папа Римський Бенедикт XVI з нагоди Міжнародного жіночого дня заявив, що молиться за те, щоб "жіноча гідність поважалася більшою мірою".

"Сьогоднішня дата спонукає нас замислитися про становище жінок і продовжувати робити все необхідне для того, щоб скрізь кожна жінка могла жити і повною мірою проявляти свої здібності, маючи всесторонню пошану", - сказав він після закінчення традиційної недільної проповіді на площі Святого Петра у Ватикані.

Понтифік у неділю також офіційно оголосив про терміни своєї поїздки в Святу Землю.

"З 8 по 15 травня я здійсню паломництво до Святої Землі для того, щоб просити у Господа, відвідавши освячені його земним перебуванням місця, дорогоцінного дару єдності і миру на Близькому Сході і для всього людства", - сказав він.

Офіційна програма поїздки поки не оголошувалася, проте передбачається, що Папа побуває в Йорданії і Ізраїлі, де відвідає Єрусалим, Віфлєєм і Назарет.

РІА “Новости”