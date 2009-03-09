Власник загиблого Іл-76 вважає причиною аварії диверсію

Компанія-власник літака Іл-76, що зазнав аварії в Уганді, припускає, що йдеться про диверсію.

Про повідомляє російський канал «Вести», посилаючись на представника авіакомпанії "Аеролифт".

Літак Іл-76, зареєстрований на Сан-Томе та Принсипі, впав в озеро Вікторія через дві хвилини після вильоту з аеропорту Ентеббе (Уганда). На борту перебувало 11 осіб, зокрема четверо членів екіпажу - двоє росіян і двоє українців, а також двоє громадян США, один південноафриканець і по двоє високопоставлених військових з Бурунді та Уганди.

Командир екіпажа - Віктор Коваль (Іваново), другий пілот - Олександр Вовченко (Твер), штурман Євгеній Король (Київ) і бортінженер Володимир Заволока (Біла Церква). Літак впав вночі і тепер знаходиться на дні озера на глибині 26 метрів. Тіла людей не знайдені. По поверхні Вікторії розкидані частини вантажу, що був повністю цивільним, - в основному, автомобільні колеса.

За даними джерела, розташування уламків літака й вантажу дозволяє говорити про диверсію - вибух на борту. Місцеві рибаки-очевидці також свідчать про те, що спочатку бачили вибух, а потім літак впав у воду. Літак був досить новим і надійним. Може йтися про диверсію активістів ісламістських організацій, які підтримують війну в Сомалі, адже літак прямував туди й віз високопоставлених військовослужбовців з миротворчого контингенту Африканського Союзу.

Ісламісти, які воюють із центральним урядом Сомалі, часто нападають і на миротворців, зокрема влаштовують теракти. Джерело привело дані про те, що в аеропорту Ентеббе неодноразово були спроби диверсій проти літаків, які виконували рейси в Сомалі в інтересах АС, - намагалися зіпсувати двигуни, навіть сипали цвяхи у повітряні забірники. Компанія повідомила родичам членів екіпажа про те, що трапилось, але до того часу, поки не знайдені тіла, не хоче оголошувати їх загиблими.

Влада Уганди веде розслідування обставин авіакатастрофи. Для з`ясування обставин інциденту в аеропорту Ентеббе перебувають високопоставлені представники російського посольства в Уганді, зокрема посол Сергій ШИШКІН.