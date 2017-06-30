Сі Цзіньпін прийняв рекордний парад до 20-річчя повернення Гонконгу до Китаю (фоторепортаж)

Голова Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпін взяв участь в урочистостях, які відбулися у п'ятницю, 30 червня, у Гонконзі з нагоди 20-тої річниці повернення суверенітету Китаю над цим спеціальним адміністративним районом країни, як повідомляє DW.

У цей день Сі Цзіньпін прийняв у Гонконзі масштабний військовий парад, найбільший за останні 20 років, у якому взяли участь близько трьох тисяч військових, а також танки, пускові ракетні установки та інша військова техніка. Виступаючи під час урочистостей, голова КНР наголосив, що формула "одна країна - дві системи", за якою живе Гонконг, наразилася на "нові виклики".

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"За 20 років, які минули з часу повернення Гонконгу до складу батьківщини, успіх формули "одна країна - дві системи" був визнаний усім світом. Звичайно, під час її реалізації ми зустрілися з певними новими ситуаціями, новими питаннями та новими викликами. Щодо цих питань, то їх потрібно правильно вирішувати та раціональним чином аналізувати", - заявив Сі Цзіньпін. Він також додав, що ці питання не є загрозливими і що головне - знайти шлях для їхнього вирішення.

Ця заява прозвучала з огляду на арешти активістів та демократичні протести, які відбувались у Гонконзі останніми роками. Як зазначає Reuters, активісти прагнуть більшої автономії або навіть незалежності Гонконгу від Китаю.

З вересня 2014 року в Гонконзі відбулась серія виступів місцевих жителів, які протестували, зокрема, проти намірів Пекіна обмежити права та свободи під час виборів. Тоді демонстрантам вдалось домогтись скасування рішення Всекитайських зборів народних представників у Пекіні, згідно з яким кандидатів на посаду глави уряду Гонконгу перед виборами 2017 року мав обирати не народ, а елітарний комітет у складі 1200 членів.