Американський художник створює унікальні скульптури зі скла (відео)

Художник з Лос-Анджелеса Джек Стормс створює дивовижні скульптури з скла. У своїх роботах майстер використовує дихроїчне скло. Його унікальність – в особливому хімічному складі.

Скло складається з великої кількості ультратонких шарів різних металів та їх оксидів. При цьому, на відміну від звичайного, це скло не обпалюють вогнем. Стормс розрізає дихроїчне скло на невеликі шматочки і склеює їх епоксидною смолою, щоб отримати виріб певної форми.

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Далі скульптор обробляє фігури на спеціальному апараті та ретельно полірує. У результаті скульптура змінює колір залежно від кута зору. На створення одного шедевра у Джека Стормса йде від 2 до 5 місяців.