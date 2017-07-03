Українців серед постраждалих внаслідок ДТП у Баварії немає - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що українців серед постраждалих в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Баварії (Німеччина) немає.

Про це йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

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"Поліція Баварії повідомляє, що громадян України немає серед жертв і постраждалих внаслідок ДТП поблизу м. Мюнхберг", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Баварії автобус зіткнувся з вантажівкою, більш як 30 людей постраждали. 17 чоловік із числа пасажирів автобуса вважаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, автобус, який прямував із півночі Німеччини в бік Нюрнберга, наїхав на вантажівку, що повільно рухалася. В автобусі перебувало 46 пасажирів і два водії.