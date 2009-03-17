Медведєв хоче перевести всі бойові частини у постійну готовність

З 2011 року в Росії почнеться масштабне переозброєння армії і флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на розширеному засіданні Колегії Міністерства оборони Росії.

"Минулого року вже вдалося перевести на сучасну техніку цілий ряд з`єднань і частин, а з 2011 року почнеться масштабне переозброєння армії і флоту", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, на їх розробку і закупівлю новітніх озброєнь виділяються значні кошти, причому їх обсяг, незважаючи на проблеми у фінансах, зберігся у раніше запланованих показниках.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що підвищення боєготовності військ, перш за все стратегічних ядерних засобів, і оснащення новітніми озброєннями є основними завданнями Росії.

"Перше завдання - це якісне підвищення боєготовності військ, перш за все стратегічних ядерних сил. Вони мають гарантовано виконувати всі поставлені завдання щодо забезпечення військової безпеки Росії. Крім того, на порядку денному - переведення всіх бойових частин і з`єднань до категорії постійної готовності", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Крім того, Президент Росії заявив, що конфліктний потенціал у ряді регіонів і розширення НАТО вимагає модернізації Збройних сил Росії.

"Аналіз військово-політичної обстановки в світі свідчить, що у ряді регіонів залишається серйозний конфліктний потенціал, зберігаються погрози, які несуть і локальні кризи, і міжнародний тероризм, не припиняються спроби розширення військової інфраструктури НАТО поблизу кордонів Росії", - зазначив Президент. На його думку, все це вимагає якісної модернізації російських Збройних сил.

"Незважаючи на поточні фінансові складнощі, для цього сьогодні є всі умови", - вважає він.

У свою чергу міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ повідомив, що частку сучасних зразків озброєнь в російській армії до 2015 року буде доведено до 30%, а до 2020 - до 70%.