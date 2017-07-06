В аеропорту Варшави на годину затримали авіарейси через літак Трампа

Пасажири рейсів, що прилетіли до Варшави, через відліт президента США Дональда Трампа майже годину провели в очікуванні під крилом літака, повідомляють "РИА Новости".

Спочатку люди, що прибули до Варшави не зрозуміли, з чим пов'язане їх очікування. Однак коли пасажири вийшли на перон, один з технічних співробітників вказав на літак, що прямує по злітно-посадковій смузі, з написом United States of America, коротко сказавши: "Дональд Трамп".

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Пасажири скрасили час очікування, роблячи численні фотографії та селфі на тлі американського борту номер один.

При цьому, "проводити" американського президента з Варшави довелося як пасажирам економічного, так і бізнес-класу, а також маленьким дітям та інвалідам.

Раніше було опубліковано курйозне відео з президентом США Дональдом Трампом, на якому він вийшов з літака і не помітив припаркований біля трапа лімузин.