У Німеччині б'ють на сполох: у протестах у Гамбурзі взяли участь 8 тисяч екстремістів

Політики з правлячої коаліції Німеччини виступили з ініціативою створити загальноєвропейський реєстр лівих екстремістів, щоб допомогти запобігти повторенню зіткнень, аналогічних тим, що сталися під час саміту G20 в Гамбурзі минулого тижня, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Близько 500 поліцейських отримали поранення у результаті заворушень; понад 400 осіб були арештовані.

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Як пише Times, політики заявили, що база даних дозволить їм зупинити радикалів на кордоні. "Незбагненні і жорстокі прояви насильства показують, що в Німеччині існує дуже активне ліве екстремістське середовище, як і в багатьох інших європейських країнах", - наводить газета слова представника Християнсько-демократичного союзу з питань політики безпеки Стефана Майєра.

Вважається, що демонстранти з усієї Європи, включаючи Італію, Швейцарію, Францію та Скандинавію, приєдналися до так званого "чорного блоку" бунтівників - одягнених у все чорне, з насунутими на обличчя капюшонами, шарфами або масками. У Німеччині протизаконно закривати обличчя під час протесту.

На думку лідера Ліберальної вільної демократичної партії Крістіана Лінднера, "правих екстремістів правильно критикують, але лівих екстремістів занадто довго не приймали всерйоз".

За оцінками поліції, 8 тисяч з 100 тисяч протестувальників в Гамбурзі були екстремістами-радикалами.

Буркхард Лішка, політик з лівоцентристської партії соціал-демократів, сказав, що Гамбург заплатив високу ціну за нездатність влади отримувати й обмінюватися інформацією про лівих екстремістів: "Сотні паліїв і злочинців з усієї Європи приїхали у Німеччину невпізнаними для участі у заворушеннях у Гамбурзі".

Бернд Бюргер, старший офіцер поліції, сказав газеті Bild, що у поліції була інформація про серйозну підготовку до акцій, з планами використовувати коктейлі Молотова, залізні прути, скидати з дахів шматки тротуарів.

Як пише Times, Ангела Меркель також піддалася критиці за те, що вибрала для проведення саміту Гамбург - місто, відоме як осередок лівого активізму.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина попросила у країн ЄС допомоги з розслідуванням заворушень в Гамбурзі.