У США 80 людей вишикувалися в живий ланцюг, щоб врятувати сім'ю, що потопала

У США на пляжі Панама Сіті Біч у Флориді 80 людей вишикувалися в живий ланцюг, щоб врятувати сім'ю, що потопала, пише Daily Mail.

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Вийшовши з води, мати помітила, що її двох дітей віднесло течією в море. Кілька членів сім'ї та добровольців спробували врятувати їх, але їх також віднесло в море.

Тоді люди почали формувати живий ланцюг, при чому в ніому брали участь навіть люди, які не вміли плавати, але хотіли допомогти.

"Спостерігати, як люди різних рас і статей діють спільно, щоб допомогти абсолютно незнайомим людям, просто дивовижно!", - написала в Facebook Джессіка Сіммонс, яка кинулася на допомогу потопаючим.

Протягом 30 хвилин живий ланцюг врятував з води 9 дорослих та 2 дітей. Серед врятованих відпочиваючих була і 67-річна жінка, яка пережила у воді серцевий напад. Зараз вона знаходиться в лікарні і її стан стабільний.

Як повідомляв УНІАН, у Тернопільській області потонув 12-річний хлопець і рибак, який намагався його врятувати.