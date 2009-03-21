Посол США пояснив, як дипломатичною мовою сказати "Спершу самі розберіться"

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявляє, що у Сполучених Штатах обговорюється можливість здійснення візитів до України представників нової адміністрації.

Про це він сказав у програмі «Свобода на «Інтері» в п’ятницю пізно ввечері.

«Ми розмірковуємо щодо можливості здійснення таких візитів, але ми також зважаємо, що наближається політичний сезон в Україні, і ми б хотіли розпланувати в часі так, щоб такий візит не розглядався, як втручання в те, що буде відбуватися в Україні», - сказав В.ТЕЙЛОР.