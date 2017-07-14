Billboard назвав найбільш високооплачуваних музикантів 2016 року

Видання Billboard опублікувало список найбільш високооплачуваних виконавців за підсумками 2016 року: рейтинг очолила американська співачка Бейонсе, яка заробила за рік 62,1 мільйона доларів.

54,7 мільйона доларів співачка заробила в ході концертного туру Formation World Tour на підтримку альбому Lemonade.

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На другому і третьому рядках з доходом більше 42 мільйонів доларів розташувалися рок-група Guns N' Roses і фолк-виконавець Брюс Спрінгстін. Близько 37 мільйонів доларів заробили репер Дрейк і співачка Адель.

У десятку лідерів також увійшли група Coldplay, співаки Джастін Бібер і Люк Брайан, реп-виконавець Каньє Уест і кантрі-співак Кенні Чесні.